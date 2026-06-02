Около 500 участников собрал фестиваль спорта «Яг-Морт TRAIL 2026» в Коми

Фестиваль спорта «Яг-Морт TRAIL 2026» прошел 31 мая в республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Республики Коми в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Участие в мероприятии приняли около 500 человек, сообщили в министерстве спорта региона.
Забеги проходили по пересеченной местности. Маршрут был проложен по живописным местам комплекса и включал различные элементы ландшафта, такие как пологие участки, крутые подъемы и даже переход через реку. Было подготовлено 3 дистанции для взрослых: 5 км для первого забега, 13 км, а также 30 км для самых опытных бегунов. Для детей было выделено 2 маршрута — на 600 и 1000 м.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.