Сын Клинта Иствуда объявил о завершении карьеры режиссёра

Сын легендарного голливудского актёра и режиссёра Клинта Иствуда, Кайл Иствуд, сообщил, что его отец завершил профессиональную деятельность. Заявление прозвучало во время концерта в Амьене (Франция). Кайл поделился, что сотрудничество с отцом над несколькими фильмами стало для него ценным опытом.
Клинту Иствуду исполнилось 96 лет 31 мая 2026 года. Его последней режиссёрской работой стал фильм «Присяжный номер два» (2024), который получил высокие оценки: рейтинг одобрения критиков на Rotten Tomatoes достиг 93%, а зрительский — 90%. Последняя актёрская роль Иствуда — в картине «Мужские слёзы» (2021).
За последние десять лет режиссёр выпустил шесть фильмов, среди которых «Чудо на Гудзоне», «Поезд на Париж» и «Наркокурьер». Иствуд долгие годы сотрудничал с Warner Bros. через свою продюсерскую компанию Malpaso Productions, подарив студии такие хиты, как «Непрощённый», «Малышка на миллион» и «Снайпер».
Мировую известность Иствуду принесли роли в трилогии Серджио Леоне, включая картину «Хороший, плохой, злой», а также работы в фильмах «Грязный Гарри» и «Перевал разбитых сердец». За более чем шесть десятилетий карьеры он зарекомендовал себя как один из самых продуктивных деятелей Голливуда.
Несмотря на общий успех, последние проекты не оправдали всех ожиданий: «Мужские слёзы» провалились в прокате, собрав вдвое меньше бюджета. Это могло повлиять на решение Warner Bros. выпустить «Присяжного номер два» в ограниченном прокате. Тем не менее карьера Иствуда завершилась на сильной ноте — его финальная работа получила признание публики и критиков.