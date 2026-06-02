В Татарстане ограничили скорость для маломерных судов около берега

Согласно документу, с 1 сентября этого года на водных объектах на расстоянии 50 метров от берега в зоне населенных пунктов катерам, лодкам и гидроциклам запрещается двигаться со скоростью более 10 км/ч (прежде лимит составлял 15 км/ч). При этом суда должны проходить так, чтобы не образовывались большие волны, которые размывают берег и создают неудобства для отдыхающих на пляже.