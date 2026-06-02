Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане ограничили скорость для маломерных судов около берега

Лодки, катера и гидроциклы должны двигаться без образования больших волн.

Источник: Комсомольская правда

Власти Татарстана ужесточили правила использования маломерных судов. Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, с 1 сентября этого года на водных объектах на расстоянии 50 метров от берега в зоне населенных пунктов катерам, лодкам и гидроциклам запрещается двигаться со скоростью более 10 км/ч (прежде лимит составлял 15 км/ч). При этом суда должны проходить так, чтобы не образовывались большие волны, которые размывают берег и создают неудобства для отдыхающих на пляже.

При этом навигационный период для маломерных судов увеличили. Он будет действовать с 25 апреля до 10 ноября. Ранее навигация разрешалась только до 1 ноября.