В Тюмени в преддверии Дня защиты детей провели «Педиатрический консилиум»

Региональная научно-практическая конференция «Педиатрический консилиум» состоялась в преддверии Дня защиты детей в Тюмени при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Мероприятие прошло на базе областной клинической больницы № 2. Участие приняли более 100 детских специалистов из медицинских организаций региона: участковые педиатры, врачи стационаров, руководители педиатрических служб. Участники обсудили, как лучше выстроить взаимодействие между амбулаторной и стационарной помощью, чтобы повысить качество лечения детей.
С докладами выступили детские ревматологи, гематологи, пульмонолог, гастроэнтеролог, офтальмолог и нейрохирург. Например, был представлен анализ работы областной клинико-экспертной комиссии. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 3 в областной клинической больнице № 1 Тюмени Флорид Исматуллин рассказал об особенностях лечения детей в реанимации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.