АСИ и Росконгресс запустили отбор проектов по развитию Нижегородской области

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Росконгресс запустили специальный отбор проектов и решений для развития Нижегородской области. Соорганизаторами отбора стали ВЭБ.РФ и нижегородское правительство.
Принять участие в отборе проектов и предложить идеи, которые помогут повысить качество жизни в Нижегородской области, создать новые возможности для жителей региона и поддержать развитие региональной экономики, могут все граждане России. Прием заявок продлится до 15 июня.
Идеи принимают по девяти темам: «Образование будущего», «Агро-инновации», «Умная логистика», «Семья — моя основа», «Территория здоровья», «От Сарова до Шахуньи» (проекты для малых городов и сельских территорий), «Кулибины нового времени», «Лаборатория инклюзии» и «Проекты будущего в сфере креативной экономики».
Авторам перспективных проектов обещают экспертную и информационную поддержку. Лучшие решения представят в финале форума «Сильные идеи для нового времени» 22−23 июля в Нижнем Новгороде.