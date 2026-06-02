В Ростове перед благоустройством парка Строителей вырубят 125 деревьев

На территории будущего парка Строителей в Ростове-на-Дону вырубят 125 деревьев. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи.
Работы проводятся в рамках санитарной очистки территории перед благоустройством общественного пространства на проспекте Буденновском, 81. Разрешение на вырубку было выдано 21 мая.
Как уточнил господин Месхи, сносу и санитарной обрезке подлежат аварийные и больные деревья. В частности, планируется вырубить 25 каштанов, 24 акации, 24 гледичии, 16 ясеней, 15 лип, восемь кленов, четыре тополя, три сосны, два айланта, а также вишню, вяз и другие деревья.
«Это необходимые меры безопасности: многие старые насаждения представляют угрозу для прохожих и мешают нормальному росту здоровых растений», — отметил глава района.
Взамен на территории парка высадят 162 дерева различных пород, включая дубы, платаны, сосны, голубые ели, липы, клены, павловнии и яблони. Кроме того, проект предусматривает посадку 684 кустарников, среди которых сирень, гортензия и барбарис, а также 617 многолетних растений и цветников.
В рамках благоустройства в парке также появятся детские игровые площадки, спортивная зона, места для отдыха с лавочками и навесами, а также небольшая сцена для проведения мероприятий.