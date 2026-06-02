Власти Калининграда назвали сроки открытия улицы Галицкого после ремонта

Улицу Генерал-лейтенанта Галицкого в Калининграде планируют открыть после капитального ремонта ко Дню города. Об этом сообщила «Клопс» глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в понедельник, 1 июня.
По словам сити-менеджера, подрядчику поставлена задача завершить основные работы к празднику.
«Улица Галицкого должна быть открыта ко Дню города», — заявила Дятлова.
Сейчас здесь продолжается обновление дорожного покрытия, тротуаров и инженерной инфраструктуры. На одном из участков восстанавливают исторический забор. Сроки полного завершения всех работ власти уточнят отдельно.
Сейчас проехать по Галицкого можно лишь в отдельных местах. Это сделано для того, чтобы обеспечить доступ местных жителей к своим домам.
Во время работ жители пожаловались на ошибки строителей.