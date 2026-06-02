Питерская компания захотела обанкротить белгородское «Эфко-каскад»

Питерское ООО «Монополия.онлайн» разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд к ООО «Координирующий распределительный центр (КРЦ) “Эфко-каскад”», чтобы признать компанию несостоятельной.
Ранее компании в судебных спорах не участвовали. В пресс-службе «Эфко» «Ъ-Черноземье» сообщили, что, по их информации, у ООО «Монополия.онлайн» нет оснований для подобного обращения: «Все наши взаиморасчеты успешно завершены». Дополнительные детали не раскрываются.
По данным Rusprofile, ООО «Монополия.онлайн» зарегистрировано в 2015 году в Санкт-Петербурге и специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Уставный капитал — 10 тыс. руб. С декабря 2021 года управление компанией передано АО «Монополия», которое также является единственным учредителем. Выручка компании в 2025 году составила 44,7 млрд руб., снизившись на 21,6% за год. Убыток тогда же достиг 7,1 млрд руб. против прибыли 430 млн руб. годом ранее.
ООО «Координирующий распределительный центр “Эфко-каскад”» зарегистрирован в 2004 году в Алексеевке Белгородской области и работает в сфере оптовой торговли молочной продукцией, яйцами и пищевыми маслами. Уставный капитал — 10 тыс. руб С 2022 года центр возглавляет Ирина Суровикова. Контролируется АО «Эфко продукты питания».
КРЦ является одной из крупнейших по обороту дочерних предприятий белгородского производителя продуктов питания — ГК «Эфко». По итогам 2025 года «Эфко-каскад» зафиксировал чистый убыток почти в 6 млрд руб., несмотря на рост выручки до 389 млрд руб. Отрицательный финансовый результат показали многие юрлица ГК. Убытки произошли впервые как минимум за период раскрываемой отчетности. В ГК это ухудшение связывают с падением маржинальности и трудностями в экспорте.
