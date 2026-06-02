Питерская компания захотела обанкротить белгородское «Эфко-каскад»

По данным Rusprofile, ООО «Монополия.онлайн» зарегистрировано в 2015 году в Санкт-Петербурге и специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Уставный капитал — 10 тыс. руб. С декабря 2021 года управление компанией передано АО «Монополия», которое также является единственным учредителем. Выручка компании в 2025 году составила 44,7 млрд руб., снизившись на 21,6% за год. Убыток тогда же достиг 7,1 млрд руб. против прибыли 430 млн руб. годом ранее.