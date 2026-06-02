В Туле более 240 детей получили консультации врачей перед каникулами

День открытых дверей прошел 28 мая в консультативно-диагностическом центре Тульской детской областной клинической больницы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Участие в осмотрах приняли более 240 юных пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Ребята получили консультации оториноларинголога, кардиолога, офтальмолога, травматолога-ортопеда, невролога, пульмонолога, специалиста по вакцинопрофилактике, хирурга, акушера-гинеколога и психиатра. Такой подход позволил родителям получить оценку состояния здоровья ребенка за один визит, значительно сэкономив время и усилия.
Специалисты дали рекомендации по организации здорового летнего отдыха. Так, офтальмологи отметили, что активные игры позволяют тренировать глазные мышцы. Кроме того, они напомнили о важности ношения солнцезащитных очков. Травматологи-ортопеды отметили важность выбора защитной экипировки для катания на роликах и велосипедах. Также они рекомендуют увеличить число продуктов, богатых кальцием и витамином D, в детском рационе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.