В Туле более 240 детей получили консультации врачей перед каникулами

Специалисты дали рекомендации по организации здорового летнего отдыха. Так, офтальмологи отметили, что активные игры позволяют тренировать глазные мышцы. Кроме того, они напомнили о важности ношения солнцезащитных очков. Травматологи-ортопеды отметили важность выбора защитной экипировки для катания на роликах и велосипедах. Также они рекомендуют увеличить число продуктов, богатых кальцием и витамином D, в детском рационе.