В Ростове прошёл инклюзивный праздник для особенных детей

Программа фестиваля объединила творчество, здоровье и искусство.

В Международный день защиты детей в донской столице состоялся инклюзивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организатором выступила команда проекта «Вселенные особенных детей» при поддержке донского парламента. Поздравить детей с их праздником пришла также собака АиФка с воздушными шарами.

«Такие проекты нуждаются в постоянной поддержке на самом высоком уровне. Инклюзия — это не модное слово, а ежедневный труд тех, кто рядом с особенными детьми», — отметила депутат донского парламента Ирина Жукова.

Программа фестиваля объединила творчество, здоровье и искусство. Сначала юные гости рисовали под руководством художников, затем педагоги провели коррекционную педагогическую гимнастику (КПГ) — упражнения для развития моторики, снятия зажимов и улучшения концентрации. Занятия для ребят провёл специалист-дефектолог Денис Потапенко. Также для гостей выступили танцевальные коллективы детской школы искусств № 3 им. М. И. Глинки под руководством Лауры Алпатовой.

По словам организатора Романа Магаршака, идея проекта родилась благодаря Илье Данчеву, который уже много лет посвящает себя работе с детьми с особыми потребностями.

«Со временем проект разросся и превратился в начинание, которое включает в себя многосерийный сериал, последующую выставку созданных картин», — рассказал Роман.

Добавим, что в работе над инициативой приняли участие Марина Дубровская, Ксения Магаршак, без которых бы её не смогли бы реализовать. Организаторы выразили благодарность художникам, которые в течение проекта работали с детьми.