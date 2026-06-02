В Ростове прошёл инклюзивный праздник для особенных детей

Программа фестиваля объединила творчество, здоровье и искусство. Сначала юные гости рисовали под руководством художников, затем педагоги провели коррекционную педагогическую гимнастику (КПГ) — упражнения для развития моторики, снятия зажимов и улучшения концентрации. Занятия для ребят провёл специалист-дефектолог Денис Потапенко. Также для гостей выступили танцевальные коллективы детской школы искусств № 3 им. М. И. Глинки под руководством Лауры Алпатовой.