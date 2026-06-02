Что запрещено на Алёну-льносейку, 3 июня 2026 года

3 июня в светском календаре встретились два праздника, которые не всегда совпадают, но хорошо дополняют друг друга.
Всемирный день велосипеда всегда отмечается 3 июня — это праздник о двух колёсах, изменивших urban-культуру. И Всемирный день бега, который отмечается всегда в первую среду июня — в 2026 году это 3 июня, праздник о том, как самый доступный спорт объединяет миллионы. Один праздник — о транспорте, другой — о темпе. Но оба — о свободе, которую дарит движение.
Велосипед: 200 лет на двух колёсах под эгидой ООН.
3 июня 2026 года мир в девятый раз отметит Всемирный день велосипеда. Праздник молодой — его учредила Генеральная Ассамблея ООН в апреле 2018 года. Инициатором выступил польский социолог и бывший велогонщик Лешек Сибильский, который вёл кампанию вместе со своей студенческой группой, а поддержали резолюцию 56 государств.
Почему ООН обратила внимание на велосипед? В резолюции подчёркивается: велосипед — «простое, доступное, надёжное, экологичное и устойчивое средство транспорта», которое используют уже два столетия. В 2022-м была принята ещё одна резолюция — об интеграции велосипедов в системы общественного транспорта всех стран-членов.
Цифры говорят сами за себя. Ежедневные велопрогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и некоторых видов рака. А ещё они сокращают выбросы вредных веществ и улучшают качество воздуха. Неудивительно, что велосипед считают одним из инструментов достижения Целей устойчивого развития ООН.
Туркменистан, кстати, тоже претендует на авторство идеи — по данным некоторых источников, именно представители этой страны выступили с инициативой. Но в любом случае велосипед сегодня — символ устойчивого транспорта и здорового образа жизни для всей планеты.
Бег: когда полмира выходит на старт.
У Всемирного дня бега (Global Running Day) своя история: родился он в США в 2009 году, а с 2016-го приобрёл международный характер. Дата — плавающая: всегда первая среда июня.
Идея родилась в спортивных сообществах Америки, а затем вышла за пределы профессиональной лёгкой атлетики. Организаторы создали сайт, где любой желающий может зарегистрироваться, сообщить о планируемой дистанции и месте пробега.
Главный девиз — «Обгоняя солнце» (Chase the Sun). Участники в разных часовых поясах одновременно пробегают одну милю, передавая эстафету по мере смены времени суток. Стартуют в Новой Зеландии, затем Австралия, Япония, Европа, Африка, Южная и Северная Америка.
Участие могут принять все — от марафонцев до тех, кто выходит на прогулку в парк впервые. Никаких регистрационных взносов, никаких чипов. Просто беги — и ты часть глобального сообщества. В 2017 году праздник собрал участников из более чем 170 стран. В 2026-м ожидают ещё больше.
Эти два праздника — как два взгляда на одно и то же: на способность человека двигаться своими силами. Велосипед — про скорость и расстояние, про возможность добраться до работы без пробок и выхлопных газов. Бег — про то, что начинается прямо у твоего порога, без всякой подготовки, просто надеть кроссовки и выйти.
Оленин день.
В церковном календаре это день памяти святой равноапостольной царицы Елены Константинопольской (III-IV века), матери императора Константина Великого, которая прославилась обретением Животворящего Креста Господня в Иерусалиме. Когда Елене было уже за восемьдесят, она отправилась в Иерусалим, где после долгих поисков обрела Крест, на котором был распят Иисус Христос, а также Гроб Господень и другие христианские реликвии. По её инициативе были построены храмы в Иерусалиме и Вифлееме.
В народе её прозвали «Алёна-льносейка», считая покровительницей льна, и молились ей о хорошем урожае этой культуры, а девушки просили её позаботиться об их женской судьбе.
Название «Льносейка» возникло не случайно. В этот день крестьяне начинали сев льна — одной из важнейших культур в крестьянском хозяйстве. Из льна делали одежду, масло, верёвки, парусину, а льняное семя использовали в лечебных целях. Наши предки говорили: «Уродился лён — так и серебром, и золотом». От урожая льна зависело, будет ли семья одета и сыта в течение года.
Другое название — «Оленин день» — связано с тем, что в этот день оживали лесные обитатели, особенно олени, за поведением которых внимательно следили охотники и крестьяне.
Традиции 2 июня.
Лён издревле называли «северным шелком» Рус, и в этот день он был главной культурой. Его сев сопровождался множеством обрядов, направленных на то, чтобы лён вырос длинным, ровным и дал много волокна.
Сев льна был делом ответственным, и к нему подходили со всей серьёзностью. Существовало несколько важных правил:
Лён на Руси сеяли только мужчины — считалось, что «мужская рука» даст растению силу и высоту. Женщины же занимались подготовкой семян и проведением магических ритуалов.
Женщины же собирали с каждой хозяйки в деревне по паре печёных куриных яиц (иногда варёных) и складывали их в мешок с льняными семенами. Когда мужчина выезжал в поле, он первым делом съедал эти яйца, а скорлупу привозил домой. Женщины затем закапывали скорлупу в землю или рассыпали по полю, веря, что это сделает почву плодороднее.
По другому обычаю, сеяльщик должен был подкинуть печёные яйца как можно выше — считалось, что это поможет льну вырасти высоким.
Если же случалось, что лён сеяла женщина (например, если мужчины в семье не было), она должна была раздеться донага. Верили, что лён «сжалится» над бедной женщиной, у которой нет даже рубашки, и уродится на славу.
Ритуалы Оленина дня.
В Оленин день девушкам и женщинам строго запрещалось заплетать косы. Считалось, если волосы не заплетать, они вырастут такими же длинными, мягкими и светлыми, как лён. А также святая Алёна-льносейка может коснуться распущенных волос и благословить их.
Поэтому девушки ходили в этот день «простороволосыми», распустив свои косы. Это был и магический акт, и своеобразная молитва святой Елене о красоте и благополучии.
Существовал в этот день и особый обряд для защиты огуречных грядок. Хозяйка брала старый, истоптанный лапоть и, тайком от посторонних глаз, волокла его от порога дома до огуречных грядок. Там она бросала его и приговаривала: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». Этот ритуал должен был обеспечить густую поросль и богатый урожай огурцов.
Помимо льна, 3 июня продолжали сеять яровые зерновые культуры — ячмень, гречиху, а также позднюю пшеницу. К этому времени земля уже хорошо прогревалась, и посевы успевали взойти до наступления летней жары.
Что можно и что нужно было делать 3 июня.
Сеять лён (мужчинам) — с обрядовыми яйцами и приговорами.
Ходить с распущенными волосами (женщинам и девушкам) — для красоты и здоровья, чтобы волосы росли длинными, как лён.
Защитить огуречные грядки старым лаптем — для густого урожая.
Сеять ячмень, гречиху и позднюю пшеницу.
Молиться святой Елене — о хорошем урожае льна, о женской судьбе, о благополучии.
Наблюдать за погодой и приметами — день считался важным указателем погоды на осень.
Надевать светлую одежду — считалось, что белый и светлые цвета приносят удачу и мир в дом.
Запреты на Алёну-льносейку.
Чего категорически нельзя было делать 3 июня.
Заплетать косы (девушкам) — чтобы не «заплести» рост волос и не потерять красоту.
Надевать тёмную, особенно чёрную одежду — по поверьям, это могло привести к ссорам и неприятностям.
Бездельничать — день требовал труда на земле.
Вытирать пыль и заниматься уборкой дома — особенно с люстр и светильников, чтобы не «вымести» удачу.
Давать и брать в долг (деньги, крупу, соль, муку) — к разорению и финансовым потерям.
Ссориться, ругаться, сквернословить, сплетничать — негатив мог привлечь нечистую силу и надолго испортить отношения.
Желать зла и завидовать — даже в мыслях, иначе зло вернётся.
Девушкам — ходить на свидания, парням — объясняться в любви и свататься — брак, начатый в этот день, будет недолговечным.
Гадать — можно навлечь беды.
Поднимать потерянные украшения, монеты и чужие вещи — чтобы не забрать чужие проблемы.
Стирать и гладить (по некоторым поверьям) — день не для этих забот.
Беременным — шить и вязать (по некоторым источникам).
Одним словом, 3 июня — это день магии плодородия, женской красоты и почитания льна как одного из главных богатств крестьянского дома.
Центральное место занимает культ святой равноапостольной Елены, которую народная фантазия превратила в покровительницу льна — «Алёну-льносейку». «Льняная магия» дня — сев мужчинами, обрядовые яйца, подкидывание их вверх, нагая сеятельница — архаичные ритуалы, направленные на обеспечение высокого и густого урожая волокна.
Распущенные волосы — древний символ жизненной силы, который в этот день использовался для «передачи» свойств льна волосам и наоборот. «Лапотный» оберег для огурцов — ещё один пример аграрной магии, где предмет, связанный с ногой (следом), выступает как магический «проводник» плодородия для растений. Многочисленные запреты (на косы, на тёмную одежду, на долги, на уборку) связаны с представлением о том, что в этот важный «посевной» день любая неосторожность может лишить семью красоты, здоровья и будущего достатка.
Как прожить 3 июня.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. «Посейте» свои проекты. По примеру наших предков, начинавших сев льна, запланируйте на этот день старт нового важного дела. Пусть оно будет «высоким и плодородным», как лён.
2. Носите светлую одежду. Белый, бежевый, светло-голубой — выберите что-то светлое. По древней традиции, это привлекает удачу и мир в дом. А заодно и летнее настроение создаст.
3. Не заплетайте волосы (девушкам). Если у вас длинные волосы, дайте им отдохнуть: распустите их или сделайте свободную причёску. По поверью, это сделает волосы более красивыми и здоровыми.
4. Позаботьтесь о своих «огурцах». Если у вас есть дача, уделите внимание огуречным грядкам. Можно символически «обойти» их с добрым пожеланием урожая. Это и практично, и по-народному душевно.
5. Сделайте уборку в другой день. Сегодня лучше воздержаться от вытирания пыли и генеральной уборки — чтобы не «вымести» удачу. Перенесите домашние хлопоты на завтра.
6. Не берите и не давайте в долг. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов — чтобы деньги не «уходили» из дома.
7. Не ссорьтесь и не сплетничайте. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что негатив в этот день может притянуть нечистую силу.
Приметы дня на 3 июня:
Какая погода 3 июня, такой будет и вся осень.
Дождь 3 июня — осень будет дождливой и ненастной.
Дождь с градом 3 июня — 3 декабря будет снег с крупой.
Кукушка кукует — к хорошей погоде и тёплым дням.
Рябина пышно цветёт — к богатому урожаю льна.
Много шишек на елях — к хорошему урожаю льна.
Луна в кругу с вечера — к непогоде.
Духота на восходе солнца — к ненастью.
Много мерцающих звёзд в ночь на 3 июня — к непогоде.