Президенту РФ представили рейтинг регионов по ситуации с социальным сиротством

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова представила Владимиру Путину новый рейтинг субъектов с самым низким числом социальных сирот, сообщается на официальном сайте президента России.
«Мы подготовили вам новый рейтинг субъектов по оценке ситуации с социальным сиротством, и традиционно, конечно, в десятке — наши регионы Северного Кавказа, но есть и другие, например, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, республика Калмыкия», — сказала Мария Львова-Белова.
При этом она выделила регионы, которые за год «существенно улучшили свои показатели» и поднялись в рейтинге. Это Нижегородская область, Тамбовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская, Челябинская, Свердловская области, республика Бурятия, Тверская, Тульская области.
«То есть коллеги действительно проделали колоссальную работу, и мы за это им очень благодарны», — сказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка.