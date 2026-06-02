Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президенту РФ представили рейтинг регионов по ситуации с социальным сиротством

Среди регионов, которые улучшили свои показатели, есть и Нижегородская область.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова представила Владимиру Путину новый рейтинг субъектов с самым низким числом социальных сирот, сообщается на официальном сайте президента России.

«Мы подготовили вам новый рейтинг субъектов по оценке ситуации с социальным сиротством, и традиционно, конечно, в десятке — наши регионы Северного Кавказа, но есть и другие, например, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, республика Калмыкия», — сказала Мария Львова-Белова.

При этом она выделила регионы, которые за год «существенно улучшили свои показатели» и поднялись в рейтинге. Это Нижегородская область, Тамбовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская, Челябинская, Свердловская области, республика Бурятия, Тверская, Тульская области.

«То есть коллеги действительно проделали колоссальную работу, и мы за это им очень благодарны», — сказала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка.