Эксперт Сафин рассказал, как действовать при атаках БПЛА

Руководитель направления БПЛА Центра «ВОИН» Нияз Сафин рассказал, как следует действовать для обеспечения личной безопасности при атаках БПЛА.
По словам специалиста, оповещения «Ракетная опасность» и «Беспилотная опасность» транслируются при обнаружении угроз на подлёте к региону, тогда как режимы «Угроза ракетной атаки» и «Угроза атаки БПЛА» вводятся, когда опасность уже зафиксирована непосредственно на территории, пояснил Сафин в беседе с «Татар-информом».
Сафин выделил два основных типа дронов, представляющих серьёзную угрозу: самолётные и мультироторные. Последние, по его описанию, обладают высокой манёвренностью, могут зависать в воздухе и издают при полёте звук, напоминающий жужжание роя пчёл на высоте около 150 метров.
От таких аппаратов он рекомендовал укрываться в подвалах или подъездах, а на открытой местности — использовать для защиты лесопосадки и рощи, так как дроны этого типа «боятся» деревьев. Управляются они как операторами через мобильный интернет (для чего на них устанавливаются СИМ-карты), так и с помощью искусственного интеллекта.
Сафин подчеркнул, что целью дрона может быть не только инфраструктура, но и создание паники путём нанесения удара по скоплениям людей. В связи с этим он настоятельно советовал не собираться в группы, а немедленно рассредоточиться и искать укрытие. При этом категорически запрещается стоять на месте или снимать происходящее на камеру.
Инструктор отметил, что самолётный тип БПЛА значительно опаснее мультироторного: его радиус поражения достигает 200−350 метров. Звук такого аппарата похож на шум мопеда. При его обнаружении необходимо немедленно бежать в сторону, противоположную вектору его движения. Из-за высокой скорости (150 км/ч) у человека есть всего около 10 секунд с момента пикирования с высоты 150 метров, чтобы найти укрытие в подвале или подъезде. Укрыться от него в лесу, по словам эксперта, уже не получится.
Если атака застала человека дома, инструктор категорически запретил подходить к окнам. Взрывная волна может разбить стёкла даже на большом расстоянии, а осколки представляют смертельную угрозу. В качестве безопасного укрытия он рекомендовал помещения, соответствующие «правилу двух стен» (например, ванные комнаты или коридоры).
Сафин также уточнил временные рамки для эвакуации: после сигнала об угрозе атаки БПЛА у граждан есть от одной до десяти минут. В случае же объявления ракетной опасности счёт идёт на секунды — у человека есть около 10 секунд до удара. Если укрытие далеко, необходимо упасть на землю и закрыть голову и уши руками.
Помимо знания алгоритмов действий при сигналах тревоги, инструктор считает жизненно важным владение навыками оказания первой помощи. Он отметил важность умения проводить сердечно-лёгочную реанимацию и накладывать жгут (который при необходимости можно сделать из ремня), а также упомянул, что такие курсы доступны для групп от 15 человек на некоммерческой основе в Центре «ВОИН».
В качестве дополнительной меры предосторожности Нияз Сафин посоветовал собрать «тревожный чемоданчик», включив в него документы, аптечку с жгутами, фонарик для подачи сигналов спасателям из-под завалов, свисток и питьевую воду.
Главной рекомендацией эксперта остаётся категорический запрет на прикосновение к упавшим беспилотникам или их осколкам. По его словам, внутри аппарата может быть установлен таймер или акустический датчик, который сработает от шагов приближающегося человека. Он также напомнил о риске использования дронов для доставки и сброса заминированных предметов (например, замаскированных под деньги или шоколадки), к которым также нельзя прикасаться.
Ранее сообщалось, что здание Нижегородского областного суда повреждено в результате атаки БПЛА.