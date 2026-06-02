Эксперт Сафин рассказал, как действовать при атаках БПЛА

Он также обозначил ключевые различия между сигналами «ракетной опасности» и «беспилотной угрозы».

Источник: Время

Руководитель направления БПЛА Центра «ВОИН» Нияз Сафин рассказал, как следует действовать для обеспечения личной безопасности при атаках БПЛА.

По словам специалиста, оповещения «Ракетная опасность» и «Беспилотная опасность» транслируются при обнаружении угроз на подлёте к региону, тогда как режимы «Угроза ракетной атаки» и «Угроза атаки БПЛА» вводятся, когда опасность уже зафиксирована непосредственно на территории, пояснил Сафин в беседе с «Татар-информом».

Сафин выделил два основных типа дронов, представляющих серьёзную угрозу: самолётные и мультироторные. Последние, по его описанию, обладают высокой манёвренностью, могут зависать в воздухе и издают при полёте звук, напоминающий жужжание роя пчёл на высоте около 150 метров.

От таких аппаратов он рекомендовал укрываться в подвалах или подъездах, а на открытой местности — использовать для защиты лесопосадки и рощи, так как дроны этого типа «боятся» деревьев. Управляются они как операторами через мобильный интернет (для чего на них устанавливаются СИМ-карты), так и с помощью искусственного интеллекта.

Сафин подчеркнул, что целью дрона может быть не только инфраструктура, но и создание паники путём нанесения удара по скоплениям людей. В связи с этим он настоятельно советовал не собираться в группы, а немедленно рассредоточиться и искать укрытие. При этом категорически запрещается стоять на месте или снимать происходящее на камеру.

Инструктор отметил, что самолётный тип БПЛА значительно опаснее мультироторного: его радиус поражения достигает 200−350 метров. Звук такого аппарата похож на шум мопеда. При его обнаружении необходимо немедленно бежать в сторону, противоположную вектору его движения. Из-за высокой скорости (150 км/ч) у человека есть всего около 10 секунд с момента пикирования с высоты 150 метров, чтобы найти укрытие в подвале или подъезде. Укрыться от него в лесу, по словам эксперта, уже не получится.

Если атака застала человека дома, инструктор категорически запретил подходить к окнам. Взрывная волна может разбить стёкла даже на большом расстоянии, а осколки представляют смертельную угрозу. В качестве безопасного укрытия он рекомендовал помещения, соответствующие «правилу двух стен» (например, ванные комнаты или коридоры).

Сафин также уточнил временные рамки для эвакуации: после сигнала об угрозе атаки БПЛА у граждан есть от одной до десяти минут. В случае же объявления ракетной опасности счёт идёт на секунды — у человека есть около 10 секунд до удара. Если укрытие далеко, необходимо упасть на землю и закрыть голову и уши руками.

Помимо знания алгоритмов действий при сигналах тревоги, инструктор считает жизненно важным владение навыками оказания первой помощи. Он отметил важность умения проводить сердечно-лёгочную реанимацию и накладывать жгут (который при необходимости можно сделать из ремня), а также упомянул, что такие курсы доступны для групп от 15 человек на некоммерческой основе в Центре «ВОИН».

В качестве дополнительной меры предосторожности Нияз Сафин посоветовал собрать «тревожный чемоданчик», включив в него документы, аптечку с жгутами, фонарик для подачи сигналов спасателям из-под завалов, свисток и питьевую воду.

Главной рекомендацией эксперта остаётся категорический запрет на прикосновение к упавшим беспилотникам или их осколкам. По его словам, внутри аппарата может быть установлен таймер или акустический датчик, который сработает от шагов приближающегося человека. Он также напомнил о риске использования дронов для доставки и сброса заминированных предметов (например, замаскированных под деньги или шоколадки), к которым также нельзя прикасаться.

Ранее сообщалось, что здание Нижегородского областного суда повреждено в результате атаки БПЛА.

