Эксперт Сафин рассказал, как действовать при атаках БПЛА

Инструктор отметил, что самолётный тип БПЛА значительно опаснее мультироторного: его радиус поражения достигает 200−350 метров. Звук такого аппарата похож на шум мопеда. При его обнаружении необходимо немедленно бежать в сторону, противоположную вектору его движения. Из-за высокой скорости (150 км/ч) у человека есть всего около 10 секунд с момента пикирования с высоты 150 метров, чтобы найти укрытие в подвале или подъезде. Укрыться от него в лесу, по словам эксперта, уже не получится.