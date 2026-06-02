В Москве ко Дню химика для детей подготовили культурную турпрограмму

Цифровой туристический сервис Ruspass ко Дню химика подготовил в Москве маршруты и мероприятия для юных исследователей, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Уточним, что День химика в этом году в нашей стране отметили 31 мая. В честь праздника Russpass подготовил для детей и подростков маршрут «Москва научная: основоположники, исследователи и первопроходцы». Пройдя по нему, юные исследователи познакомятся с достопримечательностями, связанными с выдающимися деятелями отечественной науки: Михаилом Ломоносовым, Николаем Пироговым, Климентом Тимирязевым, Константином Циолковским и другими.
Ruspass также поможет желающим составить индивидуальные маршруты. Для этого нужно добавить понравившиеся места в «Избранное». Планировщик сервиса автоматически сформирует оптимальный маршрут прогулки по городу. Среди интересных мест, которые можно включить в программу, — музей «Экспериментаниум» и центр современных биотехнологий «Музей “Биотех”» на ВДНХ.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.