ГАИ уточнила данные по ДТП у Морского бизнес-центра: столкнулись 6 машин, пострадали парень и девушка

Авария произошла накануне в 16:38 на перекрёстке улицы Театральной и Гвардейского проспекта. Сначала сообщалось о четырёх повреждённых машинах. Очевидцы предполагали, что один из водителей не справился с управлением и врезался в другие автомобили. На месте работали медики, водителям советовали объезжать участок.