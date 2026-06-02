ГАИ уточнила данные по ДТП у Морского бизнес-центра: столкнулись 6 машин, пострадали парень и девушка

В Калининграде в массовом ДТП возле Морского бизнес-центра столкнулись шесть автомобилей. Уточнённые данные Госавтоинспекция региона разместила в своём телеграм-канале во вторник, 2 июня.
По данным полиции, 21-летний водитель Haval ехал через перекрёсток и врезался во встречные машины, стоявшие на светофоре. Сначала удар пришёлся на Geely с 30-летним мужчиной за рулём и ВАЗ, которым управлял 23-летний парень. После столкновения последнюю легковушку отбросило на ГАЗ, Mercedes и Nissan.
Травмы получили водитель ВАЗа и 24-летняя пассажирка Geely.
Авария произошла накануне в 16:38 на перекрёстке улицы Театральной и Гвардейского проспекта. Сначала сообщалось о четырёх повреждённых машинах. Очевидцы предполагали, что один из водителей не справился с управлением и врезался в другие автомобили. На месте работали медики, водителям советовали объезжать участок.