В Брянской области обновят 4,2 км дороги Брянск — граница Калужской области

Еще три участка трассы Брянск — Дятьково — граница Калужской области общей протяженностью 4,2 км планируют отремонтировать при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.
На проезжей части уложат новое покрытие. При этом верхний слой будет выполнен из прочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также специалисты отремонтируют водопропускные трубы, пересечения и примыкания к дороге, обновят остановочные и посадочные площадки, поставят знаки и нанесут разметку.
Уточняется, работы будут проводить на одной половине проезжей части. Движение транспорта на другой при этом будет сохранено.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.