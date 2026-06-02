Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Калининграда в Багратионовск запустили ретропаровоз: что ждёт пассажиров и сколько стоят билеты (фоторепортаж)

Состав будет курсировать до конца сентября.

Источник: Клопс.ru

Из Калининграда в Багратионовск запустили пригородный поезд на паровозной тяге. В первый рейс во вторник, 2 июня, позвали фотокорреспондента «Клопс».

По старой железнодорожной традиции машинисты приготовили в топке паровоза яичницу с салом прямо на лопате. Этим блюдом угостили пассажира, который первым купил билет на рейс.

Гости отправились знакомиться с достопримечательностями Багратионовска. Посетили и форбург замка Прейсиш-Эйлау, недавно открывшийся после реконструкции.

Как прокатиться.

Состав будет курсировать по вторникам и четвергам до конца сентября. С Южного вокзала поезд отправляется в 10:30 и прибывает в Багратионовск в 11:45. Обратный рейс в Калининград назначен на 17:30.

В составе поезда три вагона, каждый рассчитан на 60 пассажиров. Оформить билеты можно только в кассах № 16 и 17 Южного вокзала. Продажа открывается за десять дней до даты поездки. Стоимость билета туда и обратно составляет 218 рублей.

4 и 9 июня для пассажиров поезда организуют специальные экскурсии, которые можно будет посетить со скидкой.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше