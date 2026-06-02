Из Калининграда в Багратионовск запустили ретропаровоз: что ждёт пассажиров и сколько стоят билеты (фоторепортаж)

Из Калининграда в Багратионовск запустили пригородный поезд на паровозной тяге. В первый рейс во вторник, 2 июня, позвали фотокорреспондента «Клопс».
По старой железнодорожной традиции машинисты приготовили в топке паровоза яичницу с салом прямо на лопате. Этим блюдом угостили пассажира, который первым купил билет на рейс.
Гости отправились знакомиться с достопримечательностями Багратионовска. Посетили и форбург замка Прейсиш-Эйлау, недавно открывшийся после реконструкции.
Как прокатиться.
Состав будет курсировать по вторникам и четвергам до конца сентября. С Южного вокзала поезд отправляется в 10:30 и прибывает в Багратионовск в 11:45. Обратный рейс в Калининград назначен на 17:30.
В составе поезда три вагона, каждый рассчитан на 60 пассажиров. Оформить билеты можно только в кассах № 16 и 17 Южного вокзала. Продажа открывается за десять дней до даты поездки. Стоимость билета туда и обратно составляет 218 рублей.
4 и 9 июня для пассажиров поезда организуют специальные экскурсии, которые можно будет посетить со скидкой.