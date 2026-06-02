Лебеди, маяк, Елизавета: новый мурал в Балтийске нарисовал чемпион мира по 3D-граффити

В стрит-арте студия GraffitiCrew, которую представляют челябинцы, очень давно. Работы Тимура есть не только в родном городе, но и во многих других регионах России, в Дагестане и в Краснодаре, в Санкт-Петербурге и в Москве, в Нижнем Новгороде и в Иркутске. Красуется мурал его работы даже в Италии. А в 2018 году Абдуллаев стал победителем чемпионата мира по 3D-граффити Next project.