Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебеди, маяк, Елизавета: новый мурал в Балтийске нарисовал чемпион мира по 3D-граффити

На изготовление панно ушло 60 литров краски.

Источник: Клопс.ru

На стене девятиэтажного жилого дома на улице Садовой в Балтийске появился новый мурал. О его создании рассказал «Клопс» автор изображения Тимур Абдуллаев, челябинский стрит-артист и чемпион мира по созданию граффити в 3D.

Уральская команда объявила об окончании работы над панно во вторник, 2 июня. Весь процесс занял неделю. На мурал художник и его помощники истратили около 60 литров фасадной краски и три десятка баллончиков аэрозольной.

Теперь серая облупленная стена ушла в прошлое. На улицу Садовую взирает каменная императрица Елизавета на своём скакуне; на фоне за её спиной — очертания крепости Пилау и освещающий путь маяк. Не обошлось и без ещё одного ключевого символа Балтийска: пары лебедей.

Эскиз, как объяснил Тимур Абдуллаев, ему предоставил заказчик, администрация округа, а на сам заказ команда выиграла тендер. Разработал рисунок главный архитектор Балтийска; так что сам художник, по сути, только исполнитель. Однако же воплотить эту задумку Тимуру было любопытно, тем более что выдался случай побывать в Калининградской области.

«Для нас самое главное было посмотреть на город Балтийск, — говорит художник. — Такой мощный город, исторический. Интересно было!».

Принял участие в работе и калининградский коллега: граффитист Владислав Егоров. Он специально приезжал в Балтийск помогать челябинцам.

Видео: Наталья Жак.

Жители девятиэтажки отнеслись к её преображению с большим энтузиазмом, рассказывает граффитист. На Балтику он приехал с семьёй, поселился здесь же, рядом с местом работы. Горожане встретили очень тепло.

«Все приходят, — смеётся Тимур, — нашему ребёнку дарят подарки непрерывно! И конфеты, и марципаны. Очень доброжелательные люди! Наверное, это понятно, тут ведь была такая испорченная стена старая».

Жена, соратница и видеограф Тимура Наталья Жак тоже была впечатлена вниманием горожан. «Многие подходили, благодарили и говорили: как красиво, — вспоминает она. — Фотографируют, кто-то даже попросил картинку мурала, чтоб напечатать на футболке. Женщины дарили нашей дочке подарки. Тимур смеялся: “Почему ей, а не мне!” Несколько раз нам помогали с разгрузкой оборудования, кто-то даже бесплатно».

Видео: Наталья Жак.

Сейчас художник работает над второй частью заказа: ещё одним панно, где будут изображены Пётр I и сторожевой корабль Балфлота «Неустрашимый».

В стрит-арте студия GraffitiCrew, которую представляют челябинцы, очень давно. Работы Тимура есть не только в родном городе, но и во многих других регионах России, в Дагестане и в Краснодаре, в Санкт-Петербурге и в Москве, в Нижнем Новгороде и в Иркутске. Красуется мурал его работы даже в Италии. А в 2018 году Абдуллаев стал победителем чемпионата мира по 3D-граффити Next project.

Так что балтийский проект для него, может быть, и не самый масштабный. Но запомнится он надолго, уверен художник.

На Октябрьской в мае появились граффити в честь поколений, создававших Калининград.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше