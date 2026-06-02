Ученые доказали: белок замедляет старение мышц после 50 лет

Специалисты проанализировали данные более 38 тысяч человек старше 50 лет из 27 европейских стран. Наблюдение за участниками в течение нескольких лет показало: низкое потребление белка — мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов и бобовых — напрямую связано со снижением мускульной силы.
Выяснилось, что последствия дефицита белка проявляются у мужчин и женщин по‑разному.
Женщины с недостатком белка хуже справляются с ходьбой, приседаниями и наклонами, им труднее выполнять повседневные дела, например, делать покупки. Мужчины испытывают сложности с подъёмом тяжестей и упражнениями на тягу.
Руководитель исследования Ризван Кайсар, доцент кафедры физиологии мышечных клеток Университета Шарджи, подчёркивает: недостаток белка ускоряет возрастные изменения. Из‑за этого возникают трудности с простыми действиями — ходьбой, подъёмом по лестнице или переноской продуктов. Это повышает риск падений и серьёзных травм, в том числе переломов шейки бедра.
Учёные считают результаты работы практически значимыми: корректировка рациона может помочь пожилым людям сохранить физическую активность, отсрочить развитие саркопении (сильной потери мышечной массы) и снизить вероятность других возрастных заболеваний. Исследователи призывают врачей обращать внимание на уровень потребления белка у пациентов старше 50 лет и при необходимости вносить изменения в их питание.