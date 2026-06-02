Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые доказали: белок замедляет старение мышц после 50 лет

Международное исследование с участием 38 тысяч человек показало, что низкое потребление белка ускоряет старение мышц после 50 лет. Ученые выяснили, что недостаток мяса, рыбы и яиц в рационе ведет к снижению силы хвата и проблемам с ходьбой. Коррекция питания поможет сохранить физическую активность в пожилом возрасте.

Источник: Freepik

Международная группа ученых из Дании, Финляндии, Австрии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Пакистана выяснила: чтобы замедлить потерю мышечной силы с возрастом, важно включать в рацион больше белковых продуктов. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Специалисты проанализировали данные более 38 тысяч человек старше 50 лет из 27 европейских стран. Наблюдение за участниками в течение нескольких лет показало: низкое потребление белка — мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов и бобовых — напрямую связано со снижением мускульной силы.

Выяснилось, что последствия дефицита белка проявляются у мужчин и женщин по‑разному.

У мужчин ослабление хвата кисти начинается уже после 50 лет, а у женщин заметное снижение силы фиксируется позже — после 66 лет.

Женщины с недостатком белка хуже справляются с ходьбой, приседаниями и наклонами, им труднее выполнять повседневные дела, например, делать покупки. Мужчины испытывают сложности с подъёмом тяжестей и упражнениями на тягу.

Руководитель исследования Ризван Кайсар, доцент кафедры физиологии мышечных клеток Университета Шарджи, подчёркивает: недостаток белка ускоряет возрастные изменения. Из‑за этого возникают трудности с простыми действиями — ходьбой, подъёмом по лестнице или переноской продуктов. Это повышает риск падений и серьёзных травм, в том числе переломов шейки бедра.

Учёные считают результаты работы практически значимыми: корректировка рациона может помочь пожилым людям сохранить физическую активность, отсрочить развитие саркопении (сильной потери мышечной массы) и снизить вероятность других возрастных заболеваний. Исследователи призывают врачей обращать внимание на уровень потребления белка у пациентов старше 50 лет и при необходимости вносить изменения в их питание.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше