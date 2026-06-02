«Роснефть» ограничила продажу бензина в канистры в Белгородской области

В населенных пунктах Белгородской области компания «Роснефть» не продает топливо в канистры, сообщили местные жители на странице врио губернатора Александра Шуваева. В комментариях на жалобы белгородцев 2 июня ответил министр экономического развития и промышленности региона Максим Гусев, который пояснил, что «решение временно ограничить отпуск топлива в канистры принято одной из сетевых компаний для обеспечения безопасности».
По словам господина Гусева, ограничения на АЗС «Роснефти» затронули не только Белгородскую область. В каких регионах конкретно они введены, министр не сказал. Приобретать топливо в канистры Максим Гусев рекомендовал белгородцам «на АЗС других брендов».
«При этом заправка всех видов топлива в баки доступна в полном объеме. Министерство экономического развития и промышленности продолжает контролировать, чтобы эти меры не влияли на общую доступность топлива для всех потребителей», — отметил господин Гусев.
В социальных сетях и на специализированных площадках с автомобильной тематикой сейчас можно найти сообщения от пользователей из Курской и Воронежской областей, которые также не смогли купить бензин в канистру на АЗС «Роснефти». Первые жалобы начали появляться в последних числах мая. Автолюбители заявляют, что сотрудники отказывали им, ссылаясь на внутренние правила и «распоряжение от руководства». «Роснефть» официально запрет не комментировала.
С 1 июня на российских заправках начали действовать более строгие требования безопасности. Среди прочего, топливо запрещено наливать в пластиковые бутылки или канистры из-под технических жидкостей. Разрешено использовать металлические канистры и сертифицированные полимерные емкости с заводской маркировкой международного образца.