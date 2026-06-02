«Роснефть» ограничила продажу бензина в канистры в Белгородской области

В социальных сетях и на специализированных площадках с автомобильной тематикой сейчас можно найти сообщения от пользователей из Курской и Воронежской областей, которые также не смогли купить бензин в канистру на АЗС «Роснефти». Первые жалобы начали появляться в последних числах мая. Автолюбители заявляют, что сотрудники отказывали им, ссылаясь на внутренние правила и «распоряжение от руководства». «Роснефть» официально запрет не комментировала.