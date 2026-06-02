Документальный фильм «Я рядом» представят в Нижнем Новгороде

— Документальный фильм «Я рядом» посвящён очень деликатной теме: семьям, в которых воспитывают детей с психическими расстройствами, — рассказала автор фильма, редактор радио «КП-Нижний Новгород» Людмила Маслова. — На протяжении всей истории человечества тема психических заболеваний считается сложнейшей в освещении в любом обществе. Однако нельзя эту тему убирать из общественной жизни, поскольку именно деликатное внимание и поддержка людей с психическими расстройствами делает нас всех добрее и благородней. Фильм «Я рядом» рассказывает на примере нижегородских семей как можно и нужно социализировать и адаптировать детей, подростков, взрослых к жизни в обществе и какие есть способы, механизмы, практики поддержки родителей детей с психическими расстройствами.