Прогулка лосихи с подросшим детенышем попала в объектив фотоловушки

В Нижегородской области фотоловушка сняла прогулку лосихи с детенышем. Об этом сообщает пресс-служба Керженского заповедника.
Весной у многих диких обитателей заповедника родились малыши. Сейчас, с приходом лета, детеныши находятся в фазе активного роста и уже начинают исследовать свои будущие владения.
В этот раз в объектив фотоловушки попала прогулка лосихи с детенышем. Обычно лосята рождаются с апреля по май.
Спустя несколько часов после рождения у них достаточно сил, чтобы самостоятельно вставать на ноги и сделать первые шаги. А уже через два-три дня лосята способны совершать с матерью довольно длинные переходы по лесу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что лосята, спасенные в Нижегородской области, готовятся к самостоятельной жизни.