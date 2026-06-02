Для волгоградских участников СВО продлили срок действия увеличенных выплат

В Волгоградской области для участников спецоперации продлили срок действия увеличенных выплат до 31 августа. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, заключившие контракт с Минобороны России получат единовременную выплату от 3 млн рублей.
Соответствующее постановление было подписано губернатором Андреем Бочаровым. За первый год службы сумма выплат составит от 5,6 млн рублей.
Отметим, что по вопросам заключения контракта можно обратиться в пункт отбора по адресу ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию.
Информацию также можно узнать по телефонам (8442)73−49−96, 8−937−700−53−73 и на сайте контракт34.рф