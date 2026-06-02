В аварии на трассе в Ростовской области пострадали четыре человека

В Ростовской области водитель выполнял обгон и врезался в попутный автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В аварии на донской трассе пострадали четыре человека. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция Ростовской области.

ДТП случилось во вторник, 2 июня на трассе в Каменском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 211440» начал выполнять обгон, не убедившись в его безопасности. В итоге его машина столкнулась с попутным «Хендэ Солярис» под управлением 75-летнего мужчины.

В аварии получили травмы 42-летний водитель отечественного автомобиля, два его пассажира 37 и 62 лет, а также 63-летний пассажир «Хендэ Солярис». Все пострадавшие доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и напоминают, что обгон — самый опасный маневр на дороге.

