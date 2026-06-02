В Таганрогском заливе впервые выловили морского петуха

Учёные Южного филиала ВНИРО (АзНИИРХ) впервые зафиксировали вылов морского петуха (жёлтой триглы) в северной части Таганрогского залива. Размер необычной для этих мест особи составил 76 см, вес — 3,2 кг, сообщили в пресс-службе института.
Ранее самой северной точкой обитания этого вида считалось Чёрное море, изредка рыба заплывала лишь в Керченский пролив. Специалисты связывают миграцию с изменением климата и повышением солёности Азовского моря. Пресноводные барьеры размываются, из-за чего водоём постепенно превращается в «черноморскую лагуну». Эта тенденция уже затронула пресноводный Таганрогский залив.
По данным ихтиологов, кормовой базы для триглы в Азовском море достаточно: она питается крабами, креветками, моллюсками и рыбой.
Добавим, что рост солёности также способствует заходу в водоем других черноморских видов — морских собачек, зеленушек и бычков.