В Таганрогском заливе впервые выловили морского петуха

Ранее самой северной точкой обитания этого вида считалось Чёрное море, изредка рыба заплывала лишь в Керченский пролив. Специалисты связывают миграцию с изменением климата и повышением солёности Азовского моря. Пресноводные барьеры размываются, из-за чего водоём постепенно превращается в «черноморскую лагуну». Эта тенденция уже затронула пресноводный Таганрогский залив.