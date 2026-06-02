Народные приметы на 3 июня: сегодня нельзя чинить одежду

Девушкам сегодня стоит сплети венки из белых цветов.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Еленин, или Олёнин день, день Елены-Льносейки. С этого дня начинали сеять лён — одну из важнейших культур. По поверьям, лен способен отгонять злых духов и придавать силу людям. Льняная нить и ткань из нее служили оберегами: льном укрывали постель новобрачных, в льняное полотно закутывали новорожденных, а льняной нитью перевязывали раны — считалось, что так они быстрее заживут.

Сегодня не стоит надевать темные и черные вещи, чтобы не привлечь неприятности. По этой же причине нельзя наводить порядок в доме и протирать пыль со светильников. Опасно ходить в лес или к водоемам. Сегодня нельзя чинить и выбрасывать старую одежду, это привлечет неудачу. Если надеть поврежденную или грязную одежду, она притянет неприятности и финансовые трудности.

Роса сегодня обладает особой силой. Ею нужно умываться и кропить растения для роста. Девушкам сегодня стоит сплели венки из белых цветов: ромашек, лютиков, жасмина. Если повесить такой венок у входной двери, он, по поверью, будет защищать хозяйку и привлекать благополучие.

Народные приметы на 3 июня:

— день выдался жарким — к засухе и неурожаю;

— стоит духота — лето будет пасмурным;

— рябина цветет обильно — к богатому урожаю льна;

— увидеть в небе радугу — к удаче на весь год;

— идет дождь — осень будет ненастной;

— радуга видна на западе — к скорым ливням;

— звезды ярко мерцают — к резкой перемене погоды;

— идет ливень с градом — 3 декабря пойдет снег.

Источники: iz.ru, pogoda.mail.ru.