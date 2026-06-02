Народные приметы на 3 июня: сегодня нельзя чинить одежду

По народному календарю сегодня Еленин, или Олёнин день, день Елены-Льносейки. С этого дня начинали сеять лён — одну из важнейших культур. По поверьям, лен способен отгонять злых духов и придавать силу людям. Льняная нить и ткань из нее служили оберегами: льном укрывали постель новобрачных, в льняное полотно закутывали новорожденных, а льняной нитью перевязывали раны — считалось, что так они быстрее заживут.
Сегодня не стоит надевать темные и черные вещи, чтобы не привлечь неприятности. По этой же причине нельзя наводить порядок в доме и протирать пыль со светильников. Опасно ходить в лес или к водоемам. Сегодня нельзя чинить и выбрасывать старую одежду, это привлечет неудачу. Если надеть поврежденную или грязную одежду, она притянет неприятности и финансовые трудности.
Роса сегодня обладает особой силой. Ею нужно умываться и кропить растения для роста. Девушкам сегодня стоит сплели венки из белых цветов: ромашек, лютиков, жасмина. Если повесить такой венок у входной двери, он, по поверью, будет защищать хозяйку и привлекать благополучие.
Народные приметы на 3 июня:
— день выдался жарким — к засухе и неурожаю;
— стоит духота — лето будет пасмурным;
— рябина цветет обильно — к богатому урожаю льна;
— увидеть в небе радугу — к удаче на весь год;
— идет дождь — осень будет ненастной;
— радуга видна на западе — к скорым ливням;
— звезды ярко мерцают — к резкой перемене погоды;
— идет ливень с градом — 3 декабря пойдет снег.
