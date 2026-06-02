В Перми утвердили архитектурный проект новой больницы

Это будет четырехэтажное здание. Его проектная площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. В новом корпусе разместят круглосуточный стационар на 100 коек, а также шесть коек реанимации и интенсивной терапии. Здесь откроют отделения травматологии, гинекологии, хирургии, лучевой диагностики с КТ и рентгеном, операционный блок.