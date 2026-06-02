В Перми утвердили архитектурный проект новой больницы

Многопрофильный лечебный корпус построят в микрорайоне Гайва.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Гайва в Перми планируют построить новый многопрофильный лечебный корпус. Он появится на территории действующей больницы Архангела Михаила на улице Писарева, 56.

Как рассказали в региональном Министерстве строительства, сейчас ведется проектирование здания, оно завершится в 2027 году. Но архитектурные решения фасадов уже разработаны и согласованы. В ведомстве показали эскизы новой больницы.

Это будет четырехэтажное здание. Его проектная площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. В новом корпусе разместят круглосуточный стационар на 100 коек, а также шесть коек реанимации и интенсивной терапии. Здесь откроют отделения травматологии, гинекологии, хирургии, лучевой диагностики с КТ и рентгеном, операционный блок.

Напомним, в этом году на территории больничного городка на Гайве построена новая поликлиника. Учреждение рассчитано на 200 посещений в смену.