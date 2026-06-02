Во Владикавказе предпринимателей научат запускать социальные проекты

Семинар «Запуск социального проекта с нуля: от идеи до MVP» для начинающих и опытных предпринимателей пройдет во Владикавказе 4 июня. Занятие организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Северной Осетии.
Обучающее мероприятие состоится в 16:00 на площадке центра «Мой бизнес» во Владикавказе. В качестве спикера на семинаре Сервер Тобоев — предприниматель, руководитель ивент-агентства «Планета Шоу» и управляющий экоотеля «Куссу Парк». Он также является экспертом конкурса «Гранты Первых» и премии «Больше, чем путешествие».
На занятии слушатели узнают, как превратить социальный проект в устойчивый бизнес, правильно составить заявку на грант и не допустить типичных ошибок. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.