Григоренко: Калининградские дорожники загружены всего на 40% от возможного

Калининградские компании способны нарастить объёмы ремонта дорог при наличии финансирования. Об этом заявил журналистам депутат Горсовета и директор ЗАО «ДСП» Сергей Григоренко.
Пул подрядчиков, который есть, он способен на гораздо большее. Я думаю, что мы сейчас работаем процентов на 40 от того, что реально могли бы сделать. Тут, конечно, есть нюанс. Когда есть сложные объекты, тот же Советский проспект, например. Там, в общем-то, не сама дорога-то сложна, а именно инженерные сети. Там настолько их много, настолько насыщенно, что дорогу можно было бы, условно говоря, за семь-восемь месяцев сделать, но работа с инженерными сетями, она будет сильно стопорить. Таких специализированных организаций всё-таки не хватает, — сказал Григоренко.
При этом глава городской администрации Елена Дятлова подчеркнула, что компании, занимающиеся дорожным ремонтом, зависят от государственного заказа. Поэтому им важны «не огромные объёмы, которые иссякнут через год», а планомерная работа, которая позволяет существовать и зарабатывать.
«Для коллег-дорожников очень важно не резкое наращивание объёмов в 2026 году и снижение в 27-м, а равномерный, поступательный, гарантированный муниципальный заказ. То есть работа вдолгую, когда они понимают, как они должны формировать свои программы», — отметила Дятлова.
Григоренко в свою очередь отметил, что калининградские компании также сильно продвинулись в модернизации оборудования на асфальтовых заводах. Они готовы поставлять в три раза больше материала, чем используется сейчас.