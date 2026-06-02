В Госдуме предложили субсидировать подключение сел и деревень к интернету

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести механизм субсидирования расходов на первое подключение к широкополосному интернету для жителей поселков, сел и деревень.
Соответствующее обращение в адрес главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность запуска отдельного механизма субсидирования расходов жителей поселков, сел и деревень на первое подключение домохозяйств к проводному широкополосному интернету», — сказано в документе.
Парламентарии добавили, что такая субсидия могла бы предоставляться при наличии технической возможности подключения в населенном пункте и подтверждении расходов на подключение жилого дома к сети.
Депутаты предложили проработать механизм, при котором субсидия будет предоставляться на одно домохозяйство однократно и покрывать полностью либо частично расходы на первичное подключение: прокладку кабеля, установку абонентского оборудования, монтажные работы и иные необходимые работы по доведению услуги до жилого дома.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит повысить фактическую доступность проводного широкополосного интернета для жителей сельских территорий, снизить цифровое неравенство между городом и селом, расширить доступ к государственным и муниципальным услугам в электронной форме, дистанционному образованию, телемедицине, удаленной занятости и цифровым сервисам для малого бизнеса.