Фадеев предупредил о рисках бесконтрольного внедрения ИИ в образование

Фадеев: если пустить внедрение ИИ на самотек, учащиеся потеряют базовые навыки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Если пустить внедрение в образование искусственного интеллекта на самотек, учащиеся потеряют базовые навыки, считает советник президента России, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная использованию ИИ в образовании в России.

«Если оставить, пустить все на самотек, то очень скоро считать разучатся. Они и сейчас не очень умеют считать, тем более писать от руки», — сказал Фадеев журналистам после пресс-конференции.

Он отметил, что главная проблема заключается в том, что у учащихся «в кармане» есть мгновенный ответ на любой вопрос.

«Придется очень глубоко модернизировать систему среднего образования. И, похоже, потребуется не меньше учителей, а больше учителей, потому что на первый план будет выходить личная коммуникация учителя и ученика», — сказал Фадеев.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем при оценке знаний школьников потребуется вернуть устные экзамены, так как тесты перестали отражать понимание учеником предмета.

Совет по правам человека (СПЧ): задачи, функции и роль
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) — это консультативный орган, который помогает главе государства вырабатывать решения в сфере защиты прав и свобод граждан. В материале разбираем, как он устроен, чем он занимается и какое место занимает в системе власти.
Читать дальше