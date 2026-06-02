Фадеев предупредил о рисках бесконтрольного внедрения ИИ в образование

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Если пустить внедрение в образование искусственного интеллекта на самотек, учащиеся потеряют базовые навыки, считает советник президента России, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная использованию ИИ в образовании в России.
«Если оставить, пустить все на самотек, то очень скоро считать разучатся. Они и сейчас не очень умеют считать, тем более писать от руки», — сказал Фадеев журналистам после пресс-конференции.
Он отметил, что главная проблема заключается в том, что у учащихся «в кармане» есть мгновенный ответ на любой вопрос.
«Придется очень глубоко модернизировать систему среднего образования. И, похоже, потребуется не меньше учителей, а больше учителей, потому что на первый план будет выходить личная коммуникация учителя и ученика», — сказал Фадеев.
Он также подчеркнул, что в дальнейшем при оценке знаний школьников потребуется вернуть устные экзамены, так как тесты перестали отражать понимание учеником предмета.