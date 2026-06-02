Белоруска довела выпившего мужчину до дома, а он заявил на нее в милицию

Так, в милицию обратился 42-летний горожанин, заявивший о краже денег. Мужчина сказал, что в выпившем состоянии в магазине он познакомился с женщиной. Он попросил новую знакомую проводить его к нему домой. А уже в квартире 40-летняя гостья взяла мобильный у нового знакомого под предлогом записать свой номер телефона. Но вместо этого подобрала пароль к мобильному банку и перевела к себе на карту 1200 белорусских рублей.