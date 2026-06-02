Белоруска довела выпившего мужчину до дома, а он заявил на нее в милицию

В Барановичах мужчина заявил в милицию на женщину, которая отвела его выпившего к нему домой. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Так, в милицию обратился 42-летний горожанин, заявивший о краже денег. Мужчина сказал, что в выпившем состоянии в магазине он познакомился с женщиной. Он попросил новую знакомую проводить его к нему домой. А уже в квартире 40-летняя гостья взяла мобильный у нового знакомого под предлогом записать свой номер телефона. Но вместо этого подобрала пароль к мобильному банку и перевела к себе на карту 1200 белорусских рублей.
Украденные деньги фигурантка потратила. Женщину будут судить за хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси).
