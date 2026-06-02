Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первым новичком воронежского «Бурана» в межсезонье-2026 стал питерский хоккеист

Владислав Курбатов выступал в прошлом сезоне за «Металлург».

Источник: Комсомольская правда

Воронежский «Буран» подписал контракт с нападающим Владиславом Курбатовым. Об этом сообщает пресс-служба «ураганных».

28-летний уроженец Санкт-Петербурга выступал за «СКА-Варяги», «СКА-1946», «СКА-Нева», ХК «Сочи», тольяттинскую «Ладу» и новокузнецкий «Металлург». В минувшем сезоне Курбатов провел за «Кузню» 77 матчей, в которых набрал 15 очков (5+10) при показателе полезности «+20».

Напомним, что минувшая кампания стала худшей в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.