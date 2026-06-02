Власти сдержали обещание: живущие рядом с падающим домом на Московском остались без света

В Калининграде отключили электроснабжение в доме № 68 на Московском проспекте, который расположен рядом с аварийным 70-м. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.
Во вторник, 2 июня, во дворе заметили сотрудников полиции. После этого электричество отключили.
«Дом не аварийный, в нём живут люди, которых сейчас отрезали от всех жизненных ресурсов. Также в доме проживают дети», — рассказали местные жильцы.
Власти перенесли отключение электроэнергии с 30 мая на 2 июня. Людям дали возможность вывезти вещи и подготовиться к переезду в маневренный фонд.
Дом № 68 находится рядом с аварийным зданием на Московском проспекте, вокруг которого введён режим чрезвычайной ситуации. В мэрии заявили, что дальнейшие действия будут осуществляться в соответствии с решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Местные запаслись генераторами и пауэрбанками.