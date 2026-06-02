Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи в Дагестане освоили новую методику для операций на толстой кишке

Они приняли участие в мастер-классе, который провели опытные коллеги из Санкт-Петербурга.

Медики из Санкт-Петербурга провели для врачей из республиканского онкологического центра в Дагестане практический мастер-класс по использованию новой технологии во время операций на толстой кишке, сообщили в администрация главы региона. Повышение квалификации и улучшение навыков медиков отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Так, хирурги-онкологи из Северной столице показали коллегам из Дагестана, как использовать технологию ICG — инфракрасную визуализацию. Такой современный подход помогает врачам точнее и безопаснее оперировать пациентов, минимизируя возможные риски. Во время мастер-класса медики из Дагестана и Санкт-Петербурга вместе выполнили хирургическое вмешательство с использованием данной технологии.

«Мы гордимся тем, что можем предложить нашим пациентам самые современные методы лечения и уверены, что это событие внесет значительный вклад в развитие онкологической службы в Дагестане», — отметили в администрации главы республики.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше