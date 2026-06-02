Врачи в Дагестане освоили новую методику для операций на толстой кишке

Медики из Санкт-Петербурга провели для врачей из республиканского онкологического центра в Дагестане практический мастер-класс по использованию новой технологии во время операций на толстой кишке, сообщили в администрация главы региона. Повышение квалификации и улучшение навыков медиков отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Так, хирурги-онкологи из Северной столице показали коллегам из Дагестана, как использовать технологию ICG — инфракрасную визуализацию. Такой современный подход помогает врачам точнее и безопаснее оперировать пациентов, минимизируя возможные риски. Во время мастер-класса медики из Дагестана и Санкт-Петербурга вместе выполнили хирургическое вмешательство с использованием данной технологии.
«Мы гордимся тем, что можем предложить нашим пациентам самые современные методы лечения и уверены, что это событие внесет значительный вклад в развитие онкологической службы в Дагестане», — отметили в администрации главы республики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.