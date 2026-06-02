Какой сегодня праздник: Всемирный день велосипеда

3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют. Первым «испытателем» стал не человек, а собака — ее сбросили с высоты 300 метров на парашюте, и животное благополучно приземлилось. Именно этот момент принято считать символическим «рождением» парашюта как рабочего устройства. Первый в Европе прыжок человека с парашютом с воздушного шара совершил Андре-Жак Гарнерен в 1797 году (он прыгнул с высоты 400 метров над Парижем). Самый высокий прыжок с парашютом в истории совершил Алан Юстас, старший вице-президент компании Google. Он прыгнул с высоты 41422 метра 24 октября 2014 года.