Какой сегодня праздник: Всемирный день велосипеда

Сегодня Всемирный день велосипеда. Праздник учрежден в 2018 году по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. ООН продвигает велосипед как экологичный транспорт, который не производит вредных выбросов, помогает бороться с изменением климата, доступное средство передвижения (он прост, недорог и надежен) и способ поддерживать здоровье (езда на велосипеде укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает выносливость). По приблизительным подсчетам, в мире около 1,4 млрд велосипедов — это самое популярное транспортное средство. Первая велогонка состоялась 31 мая 1868 года в пригороде Парижа Сен-Клу. В Нидерландах на 16,7 млн жителей приходится почти 16,6 млн велосипедов — там это фактически национальный транспорт.
3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют. Первым «испытателем» стал не человек, а собака — ее сбросили с высоты 300 метров на парашюте, и животное благополучно приземлилось. Именно этот момент принято считать символическим «рождением» парашюта как рабочего устройства. Первый в Европе прыжок человека с парашютом с воздушного шара совершил Андре-Жак Гарнерен в 1797 году (он прыгнул с высоты 400 метров над Парижем). Самый высокий прыжок с парашютом в истории совершил Алан Юстас, старший вице-президент компании Google. Он прыгнул с высоты 41422 метра 24 октября 2014 года.
День средств защиты от насекомых напоминает людям о важности защиты от насекомых и о том, как правильно пользоваться репеллентами. Многие насекомые (комары, клещи, мошки) не просто раздражают укусами — они переносят опасные заболевания: клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), малярию, лихорадку Западного Нила, вирус Зика и другие. Праздник помогает распространять знания о профилактике укусов и грамотном применении защитных средств. Шумеры около 2500 года до н.э. применяли серу для окуривания запасов зерна и отпугивания насекомых. В XVII веке в Европе начали использовать сульфат никотина, который добывали из листьев табака — он стал одним из первых промышленных инсектицидов для сельского хозяйства.