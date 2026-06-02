Путин объяснил важность кино на языке оригинала на примере российского режиссёра

Президент России Владимир Путин объяснил, почему художественные произведения важны именно в оригинальном звучании. На заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов глава РФ привёл пример из беседы с российским режиссёром, работавшим над картиной на немецком языке.

Источник: Life.ru

«Мы понимаем, зачем этот проект нужен вам. А зачем нам ваша русская культура на русском языке?» — задал вопрос, который часто задают зарубежные партнёры, присутствовавший на мероприятии народный артист Сергей Безруков.

Путин ответил на эту реплику, сославшись на разговор с одним из отечественных деятелей культуры. Тот снимал фильм на немецком и хотел, чтобы лента шла в России именно в таком виде.

«Почему? Потому что это оригинал, чтобы люди слышали. Пускай будет подстрочник, но чтобы слышали. Вот и объяснение, если люди, с которыми вы общались, не понимают этого, то им нужно объяснить», — сказал президент.

Также Владимир Путин призвал усилить работу по сохранению национальных языков. Глава государства обратил внимание на недостаточное внимание к этому вопросу как со стороны самих носителей, так и со стороны федерального центра, пообещав поддержку данному направлению.

