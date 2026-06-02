Наталья Бараниченко возглавила Белгородский институт искусств и культуры

Сергей Курганский родился в Белгороде. В 20 лет окончил Белгородское областное музыкальное училище — ныне Музыкальный колледж имени Дегтярева. Затем он получил специальность учителя русского языка и литературы в Белгородском государственном педагогическом институте, который впоследствии стал частью НИУ «БелГУ». С 1984 года господин Курганский работал в городской администрации, где 18 лет руководил курирующим культуру ведомством. С 2002 года по январь 2008 года Сергей Курганский был ректором БГИИКа, а с 2008-го по 2017-й — главой управления культуры Белгородской области. Затем уступил пост своему сыну и снова возглавил институт культуры. Тот руководил ведомством до апреля 2025 года.