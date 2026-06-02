Наталья Бараниченко возглавила Белгородский институт искусств и культуры

Исполняющей обязанности ректора Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК) в конце мая стала проректор Наталья Бараниченко. Эта информация отражена в ЕГРЮЛ. В кресле руководителя она сменила Сергея Курганского, который возглавлял вуз с 2017 года. Он оставил пост в связи с достижением предельного возраста на нем — 20 мая господин Курганский отметил 70-летие.
Сергей Курганский родился в Белгороде. В 20 лет окончил Белгородское областное музыкальное училище — ныне Музыкальный колледж имени Дегтярева. Затем он получил специальность учителя русского языка и литературы в Белгородском государственном педагогическом институте, который впоследствии стал частью НИУ «БелГУ». С 1984 года господин Курганский работал в городской администрации, где 18 лет руководил курирующим культуру ведомством. С 2002 года по январь 2008 года Сергей Курганский был ректором БГИИКа, а с 2008-го по 2017-й — главой управления культуры Белгородской области. Затем уступил пост своему сыну и снова возглавил институт культуры. Тот руководил ведомством до апреля 2025 года.
Кроме того, в 2021 году Сергей Курганский вошел в состав Белгородской областной думы. Однако в новый созыв регионального парламента он не заявлялся. В начале 2025 года господин Курганский вместе с сыном стал членом совета по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти при губернаторе Белгородской области.
Наталья Бараниченко в 2021 году оставляла пост проректора БГИИК «по собственному деланию». Ее увольнению предшествовала ситуация с публикацией в соцсетях ролика со студентами вуза, снятого в поддержку Владимира Путина. Родители учащихся заявляли, что их детей не предупреждали о целях съемки видео.
