Новый Борский мост планируют начать ремонтировать 3 июня

Ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде планируется начать завтра, 3 июня. В основном работы будут вестись в ночное время, сообщили ИА «Время Н» в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД).
Речь о ремонте дороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров (на участке км 6+563 — км 8+224). Будут введены некоторые ограничения движения в части сужения проезжей части.
«Следующим этапом станет ремонт участка дороги км 0+000 — км 2+637. Срок окончания работ по контракту — 30 июня», — говорится в ответе на запрос.
