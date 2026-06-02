Новый Борский мост планируют начать ремонтировать 3 июня

Работы в основном будут вестись в ночное время.

Ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде планируется начать завтра, 3 июня. В основном работы будут вестись в ночное время, сообщили ИА «Время Н» в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД).

Речь о ремонте дороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров (на участке км 6+563 — км 8+224). Будут введены некоторые ограничения движения в части сужения проезжей части.

Скриншот: Яндекс. Карты.

«Следующим этапом станет ремонт участка дороги км 0+000 — км 2+637. Срок окончания работ по контракту — 30 июня», — говорится в ответе на запрос.

Ранее сообщалось, что семь дорог к детским лагерям отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году.