Палласовку спасут от засухи за счёт 26,7 млн рублей из резервного фонда

Палласовский район Волгоградской области получит дополнительное финансирование для решения проблемы с водным ресурсом. Власти выделили 26,7 млн рублей из резервного фонда региона. Соответствующее постановление 2 июня опубликовано на сайте обладминистрации.

— Трансферт предоставляется районному бюджету на финансирование мероприятий по пополнению источников водоснабжения, имеющих ограниченный объем и требующих периодического пополнения, в которые осуществляется подача воды от оросительно-обводнительной системы, в целях организации водоснабжения населения, — подчёркивается в документе.

Отметим, перечисленные средства позволят местным властям закачать в оросительные каналы 1,6 млн кубометров воды. Она должна поступить в каналы не позднее 31 декабря 2026 года.

Фото сгенерировано ИИ: Kandinsky.