Складской комплекс «Логопарк Дон» выставили на торги за 5,4 млрд рублей

Складской комплекс «Логопарк Дон» в Аксайском районе Ростовской области выставили на торги с начальной стоимостью 5,4 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные платформы «ГИС Торги».
Объект входит в состав логистической сети компании Рейвен Раша Проперти Эдвайзорз, которая выставила на продажу 100% своих акций и активов.
Общая площадь складского комплекса составляет 101,7 тыс. кв. м. Согласно оценке, потенциальный годовой доход объекта может достигать 610,3 млн руб. без учета НДС.
По данным «Контур. Фокус», ООО «Рейвен Раша Проперти Эдвайзорз» было создано британской Raven Property Group. В настоящее время учредителями компании являются зарегистрированные в ОАЭ Lorenia Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited. Генеральным директором компании является Игорь Богородов.
По итогам 2025 года выручка ООО «РРПА» составила 550,2 млн руб., чистая прибыль — 60,2 млн руб.
Согласно открытым данным, арендаторами площадей в «Логопарке Дон» являются распределительные центры маркетплейса Ozon, торговой сети «Ашан» и компании «ВсеИнструменты.ру».
Комплекс считается одним из крупнейших логистических объектов Ростовской области и расположен в Аксайском районе, который традиционно является ключевым складским и транспортным узлом юга России.