Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Складской комплекс «Логопарк Дон» выставили на торги за 5,4 млрд рублей

Складской комплекс «Логопарк Дон» в Аксайском районе Ростовской области выставили на торги с начальной стоимостью 5,4 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные платформы «ГИС Торги».

Складской комплекс «Логопарк Дон» в Аксайском районе Ростовской области выставили на торги с начальной стоимостью 5,4 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные платформы «ГИС Торги».

Объект входит в состав логистической сети компании Рейвен Раша Проперти Эдвайзорз, которая выставила на продажу 100% своих акций и активов.

Общая площадь складского комплекса составляет 101,7 тыс. кв. м. Согласно оценке, потенциальный годовой доход объекта может достигать 610,3 млн руб. без учета НДС.

По данным «Контур. Фокус», ООО «Рейвен Раша Проперти Эдвайзорз» было создано британской Raven Property Group. В настоящее время учредителями компании являются зарегистрированные в ОАЭ Lorenia Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited. Генеральным директором компании является Игорь Богородов.

По итогам 2025 года выручка ООО «РРПА» составила 550,2 млн руб., чистая прибыль — 60,2 млн руб.

Согласно открытым данным, арендаторами площадей в «Логопарке Дон» являются распределительные центры маркетплейса Ozon, торговой сети «Ашан» и компании «ВсеИнструменты.ру».

Комплекс считается одним из крупнейших логистических объектов Ростовской области и расположен в Аксайском районе, который традиционно является ключевым складским и транспортным узлом юга России.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше