Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Ровненской области прямо на улице жестоко избили 61-летнего ветерана Афганской войны Руслана Фараона. Издевательства начались еще в автомобиле, а затем продолжились в здании самого ТЦК.
Пенсионера высмеивали и называли «русским агентом» из-за его участия в боевых действиях в Афганистане. Позднее военкомы отпустили мужчину, вынудив его подписать документ, в котором он якобы признавал, что был пьян и не имеет претензий. Дочь пострадавшего заявила о намерении обратиться в полиции, передает ТАСС.
Еще с февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти предпринимают активные меры, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы. В украинских социальных сетях регулярно появляются видео, демонстрирующие насильственную мобилизацию и конфликты между гражданами и сотрудниками военкоматов в разных городах.
Группа вооруженных сотрудников ТЦК в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие. Целью якобы были «наркоторговцы», которых решили мобилизовать из-за того, что у них были деньги.