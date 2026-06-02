Родители из Старобельска, чей ребёнок погиб при ударе ВСУ по колледжу, отказались общаться с представителями Международного комитета Красного Креста. Об этом написало издание РИА Новости со ссылкой на российского посла Родиона Мирошника.
Сотрудники МККК прибыли на место трагедии с региональным Обществом Красного Креста и Родионом Мирошником. По словам дипломата, они опросили местных жителей, один из которых участвовал в спасении. Родственники погибших не захотели ничего объяснять, что нормально после утраты близких.
«Мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять», — рассказал Мирошник в разговоре с журналистами.
Напомним, ВСУ совершили террористический акт, атаковав студенческое общежитие в Старобельске. При этом мировое сообщество попыталось закрыть глаза на происходящее. А некоторые страны даже запретили своим журналистам освещать этот инцидент и выезжать на место происшествия.