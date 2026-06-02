Генконсульство России сообщило об изменении правил въезда на остров Фукуок

С 1 июня 2026 года на курортном острове Фукуок во Вьетнаме ввели обязательную предварительную электронную регистрацию для иностранных пассажиров. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хошимине в своем Тelegram-канале.
Теперь туристам нужно заполнять декларацию на сайте миграционной службы, причем не ранее чем за 72 часа до прибытия. В анкете указывают паспортные данные, информацию о визе, сроке и месте пребывания во Вьетнаме. После заполнения генерируется QR-код, который предъявляют на паспортном контроле.
Нововведение касается всех иностранцев, в том числе россиян с безвизовым въездом до 45 дней и обладателей электронных виз. Исключение — транзитные пассажиры, не пересекающие границу Вьетнама.
Ранее KP.RU писал, что Вьетнам ворвался в топ самых популярных направлений у россиян. За первый квартал 2026 года турпоток в страну вырос на 19%, а к концу года регион могут посетить около миллиона граждан РФ. В настоящий момент тур во Вьетнам с завтраками стоит столько же, сколько путевки с системой «все включено» в Турцию и Египет.