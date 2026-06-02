Генконсульство России сообщило об изменении правил въезда на остров Фукуок

Ранее KP.RU писал, что Вьетнам ворвался в топ самых популярных направлений у россиян. За первый квартал 2026 года турпоток в страну вырос на 19%, а к концу года регион могут посетить около миллиона граждан РФ. В настоящий момент тур во Вьетнам с завтраками стоит столько же, сколько путевки с системой «все включено» в Турцию и Египет.