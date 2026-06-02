Мэр Орла Юрий Парахин подписал контракт с Минобороны для службы в отряде «БАРС-Орел»

Проект «БАРС-Орел» реализуется в рамках формирования мобилизационного людского резерва, о запуске которого Андрей Клычков объявил в середине мая. Добровольческие подразделения БАРС уже действуют в ряде приграничных регионов: это Курская, Брянская и Белгородская области. Для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений города предусмотрена «стимулирующая выплата» в размере 100 тыс. руб. при вступлении. Подписать контракт можно только на срок в три года или пять лет. Обязательно отсутствие судимостей.