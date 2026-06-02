Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Орла Юрий Парахин подписал контракт с Минобороны для службы в отряде «БАРС-Орел»

Мэр Орла Юрий Парахин подписал контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в добровольческом боевом отряде «БАРС-Орел». Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.

Источник: Коммерсантъ

Мэр Орла Юрий Парахин подписал контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в добровольческом боевом отряде «БАРС-Орел». Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.

Помимо него, как рассказал глава региона, в мобилизационный резерв уже записались мэр Болхова Наталья Толпыгина, глава Покровского района Андрей Решетников, а также руководитель департамента здравоохранения Орловской области Константин Бобраков и глава департамента информационных технологий региона Андрей Артемов.

В марте во время такого же эфира господин Клычков раскритиковал Юрия Парахина за нежелание общаться с жителями. После этого лидер орловского реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин разместил в своих соцсетях сгенерированную нейросетью видеозапись митинга за отставку мэра Орла. Критика происходит на фоне уголовного дела в отношении брата главы города — Виктора Парахина.

Проект «БАРС-Орел» реализуется в рамках формирования мобилизационного людского резерва, о запуске которого Андрей Клычков объявил в середине мая. Добровольческие подразделения БАРС уже действуют в ряде приграничных регионов: это Курская, Брянская и Белгородская области. Для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений города предусмотрена «стимулирующая выплата» в размере 100 тыс. руб. при вступлении. Подписать контракт можно только на срок в три года или пять лет. Обязательно отсутствие судимостей.

Перед этим сотрудники администрации Воронежа вошли в ряды мобильных огневых групп и теперь защищают стратегические объекты от атак БПЛА.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше