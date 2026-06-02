Мэр Орла Юрий Парахин подписал контракт с Минобороны для службы в отряде «БАРС-Орел»

Мэр Орла Юрий Парахин подписал контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в добровольческом боевом отряде «БАРС-Орел». Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.
Помимо него, как рассказал глава региона, в мобилизационный резерв уже записались мэр Болхова Наталья Толпыгина, глава Покровского района Андрей Решетников, а также руководитель департамента здравоохранения Орловской области Константин Бобраков и глава департамента информационных технологий региона Андрей Артемов.
В марте во время такого же эфира господин Клычков раскритиковал Юрия Парахина за нежелание общаться с жителями. После этого лидер орловского реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин разместил в своих соцсетях сгенерированную нейросетью видеозапись митинга за отставку мэра Орла. Критика происходит на фоне уголовного дела в отношении брата главы города — Виктора Парахина.
Проект «БАРС-Орел» реализуется в рамках формирования мобилизационного людского резерва, о запуске которого Андрей Клычков объявил в середине мая. Добровольческие подразделения БАРС уже действуют в ряде приграничных регионов: это Курская, Брянская и Белгородская области. Для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений города предусмотрена «стимулирующая выплата» в размере 100 тыс. руб. при вступлении. Подписать контракт можно только на срок в три года или пять лет. Обязательно отсутствие судимостей.
Перед этим сотрудники администрации Воронежа вошли в ряды мобильных огневых групп и теперь защищают стратегические объекты от атак БПЛА.