«В корнях жили крысы»: в Калининграде рядом с мусорками на Гагарина рухнул огромный цветущий каштан

На улице Гагарина, 2а, в Калининграде рухнул цветущий каштан. Дерево упало на парковку возле жилого дома и повредило два автомобиля. Как сообщают «Клопс» очевидцы, это произошло вечером во вторник, 2 июня.
Каштан упал вблизи контейнерной площадки. В этом месте постоянно ходят люди. Калининградцы считают, что лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Как рассказала Екатерина, проблемы с деревом могли начаться давно. «Там жили крысы. Они сделали норы прямо возле корней, могли их подрыть», — считает женщина.
Жители надеются, что коммунальные службы оперативно уберут упавший каштан и проверят состояние других деревьев во дворе.
На Киевской огромное дерево рухнуло на дорогу сразу после проехавшей машины.