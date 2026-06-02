15-летних белорусов может затронуть важное изменение закона

В Беларуси могут быть изменены условия переписи населения, пишет БелТА.
В частности, экспертным советом при Совете Республики рассматривается возможность изменения закона о переписи населения. Законопроектом предусмотрен ряд нововведений. Например, предлагается снизить возраст респондентов и дать возможность белорусам участвовать в переписи населения с 15 лет самостоятельно.
Еще хотят расширить возможность использования информационных источников. Появится возможность заполнять электронную форму для быстрого и оперативного получения данных.
Предусмотрен и ряд других изменений, направленных на повышение эффективности сбора первичных статистических данных, качества статистики.
Но еще эксперты обсудили аспекты, касающиеся информирования граждан, чтобы переписью не воспользовались мошенники.
Напомним, в Беларуси перепись населения пройдет в 2029 году. И уже известно, что перепись населения снова пройдет и через интернет. Также готовится пробная перепись населения.
