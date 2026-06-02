Прогулка лосихи с детенышем по территории Керженского заповедника попала в объектив фотоловушки. Видеокадры с местными обитателями опубликованы в канале заповедника в национальном мессенджере MAX.
Как правило, лосята рождаются в апреле-мае. В первые часы после рождения они уже встают на ноги, а через два-три дня совершают с матерью довольно длинные переходы.
В сообщении отмечается, что материалы были получены с помощью фотоловушки, приобретенной Керженским заповедником в рамках нацпроекта «Экология».
