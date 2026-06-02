В Новосибирской области разработали маршрут промышленного туризма

Всего к развитию промышленного туризма на территории Новосибирской области подключились 60 предприятий. При их участии разработали четыре маршрута, на которых по итогам 2025 года побывали почти 50 тысяч человек. Наиболее популярными объектами стали «Сибстекло», «Балтика», «Эконива», «Шоколадная фабрика», завод светодиодной продукции. В дальнейшем в регионе планируют увеличить количество предприятий-участников программы и создать маршруты по таким направлениям, как космецевтика, АПК, пищевая, строительная промышленность.