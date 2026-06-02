В Новосибирской области разработали маршрут промышленного туризма

Новое предложение для путешественников в Новосибирской области — «Наноорбита Сибири: инновации в каждом обороте» — представили на российско-китайском форуме «Открытая промышленность», сообщили в министерстве экономического развития региона. Программу разработали в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Проект объединяет промышленные предприятия, научные институты и образовательные учреждения, демонстрируя полный цикл инноваций — от академической идеи до высокотехнологичного продукта», — рассказала в ходе презентации заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.
Маршрут «Наноорбита Сибири» выстроили по шести трекам, каждый из которых включает «звездную пару» предприятий. Например, гости трека «Ночное зрение» смогут побывать на заводе «Экран ФЭП» и в Институте геологии и минералогии Сибирского отделения РАН. На этих площадках путешественники познакомятся с процессом создания приборов ночного видения.
Всего к развитию промышленного туризма на территории Новосибирской области подключились 60 предприятий. При их участии разработали четыре маршрута, на которых по итогам 2025 года побывали почти 50 тысяч человек. Наиболее популярными объектами стали «Сибстекло», «Балтика», «Эконива», «Шоколадная фабрика», завод светодиодной продукции. В дальнейшем в регионе планируют увеличить количество предприятий-участников программы и создать маршруты по таким направлениям, как космецевтика, АПК, пищевая, строительная промышленность.
