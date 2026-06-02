Олимпийский чемпион Зак Веренски признан лучшим защитником сезона НХЛ

Американец Зак Веренски, выступающий за «Колумбус Блю Джекетс», стал обладателем James Norris Trophy — эта награда вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

28-летний Зак Веренски впервые в карьере выиграл приз. В 75 матчах регулярного чемпионата он забросил 22 шайбы и отличился 59 результативными передачами при показателе полезности +7. Также на James Norris Trophy претендовали швед Расмус Далин («Буффало Сейбрс») и Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

Трофей Заку Веренски вручили в его доме в городе Гросс-Пойнт-Шорс в штате Мичиган. Двумя неделями ранее хоккеист впервые стал отцом — у него родился сын Хадсон. В феврале защитник в составе сборной США выиграл Олимпийские игры в Италии. В овертайме решающего матча против канадцев (2:1) Зак Веренски отдал голевой пас на Джека Хьюза.

Приз James Norris Trophy был учрежден в 1954 году. Российские защитники ни разу не получали эту награду.

