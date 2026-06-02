Олимпийский чемпион Зак Веренски признан лучшим защитником сезона НХЛ

Трофей Заку Веренски вручили в его доме в городе Гросс-Пойнт-Шорс в штате Мичиган. Двумя неделями ранее хоккеист впервые стал отцом — у него родился сын Хадсон. В феврале защитник в составе сборной США выиграл Олимпийские игры в Италии. В овертайме решающего матча против канадцев (2:1) Зак Веренски отдал голевой пас на Джека Хьюза.